05 февраля, 03:57

Происшествия

Жители Читы остались без света в результате крупной аварии на ТЭЦ

Фото: телеграм-канал Baza

Аварийное отключение электроэнергии из-за срабатывания защитной автоматики на ТЭЦ-1 произошло в Чите в ночь на 5 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, авария произошла из-за перегрузки кабеля на турбогенераторе № 2. В результате без электроснабжения частично остались микрорайоны Каштак и Северный в черте города, а также села Смоленка и Угдан в Читинском округе.

Для ликвидации последствий инцидента энергетиками введен режим временного ограничения подачи электроэнергии. Работы по восстановлению штатного режима энергоснабжения продолжаются.

Ранее пять опор ЛЭП обрушились в Мурманской области. В результате чего в регионе произошло отключение электричества. Ремонт и установка новых опор осложнялись непогодой и сложным рельефом местности.

Позднее ремонт защитного троса на ЛЭП в Мурманской области был завершен, после чего возобновили подачу электроэнергии.

