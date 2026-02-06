Форма поиска по сайту

06 февраля, 09:58

Город

Свыше 3,5 тысячи машино-мест реализовали на городских аукционах в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году москвичи приобрели у города 3 540 машино-мест. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Особое внимание покупателей привлекли парковочные места в Западном, Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах, где было реализовано 2925 лотов. За приобретение машино-места боролись в среднем шесть претендентов", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

По его словам, 3 193 приобретенных места находятся в подземных паркингах, а остальные – на надземных парковках. Аукционы проходили онлайн, благодаря чему участники экономили время и получали гарантию безопасности сделки.

Для участия в торгах необходима регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и квалифицированная электронная подпись. Договор будет заключен с государственным учреждением напрямую. Правила проведения аукциона прозрачны, что дает гарантию честной конкуренции. Участвовать могут и юридические, и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Ранее российский Минтранс начал разрабатывать проект федерального закона, в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения постоплаты парковок. Такая мера снизит число штрафов для водителей, которые не успели оплатить стоянку за отведенное время, и позволит повысить денежную дисциплину.

