09 февраля, 15:26

Мэр Москвы

Собянин доложил Путину о планах удвоить площади промышленной инфраструктуры

Фото: kremlin.ru

Объем промышленных площадей Москвы планируется увеличить практически вдвое к 2032 году. Об этом Сергей Собянин доложил на встрече с Владимиром Путиным.

Мэр указал, что развитие обеспечат программы комплексного освоения территорий и экономической зоны, а также усиление требований к застройщикам по созданию рабочих мест и производственных площадок.

Промышленность в столице воссоздается, однако акцент делается на высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и производительностью труда, подчеркнул глава города.

Кроме того, Собянин рассказал о планах по запуску новых предприятий в 2026 году. В частности, в Зеленограде должны открыться центр производства фотошаблонов, а также ряд фармацевтических и спутниковых производств.

Вместе с тем мэр анонсировал создание первой в России лаборатории по микроэлектронике.

Также в Москве планируется построить еще ряд крупных фабрик по производству медицинских препаратов. Проекты позволят вывести столичный фармкластер на первое место в стране по объему производства. Кроме того, будет значительно увеличено производство микроэлектроники.

мэр Москвыэкономикагород

