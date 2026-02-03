Собянин объявил о начале строительства промышленного объекта в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о начале возведения домостроительной фабрики в ТиНАО. Пост об этом мэр Москвы опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

Объект строится на средства инвестора при участии городских властей. Как напомнил градоначальник, в 2014 году столица предоставила участок площадью 4 гектара по льготной ставке – один рубль в год на весь срок реализации проекта.

"Договор аренды заключен на пять лет, город контролирует исполнение обязательств на всех этапах", – добавил Собянин.

Ожидается, что на фабрике будут объединены несколько современных производств, изготавливающих в том числе железобетонные конструкции для многоквартирных домов, дерево-алюминиевые окна, отделочные материалы и фасады из архитектурного бетона.



Проект включает производственный корпус и трехэтажный административно-бытовой блок, выполненные в едином архитектурном стиле. При этом производственный цех запроектирован под конвейерное производство.

"Реализация проекта позволит создать больше 500 рабочих мест", – заключил мэр.

В будущем в Москве планируется строительство еще ряда крупных фабрик по производству медицинских препаратов, сообщал ранее глава города. Проекты позволят вывести столичный фармкластер на первое место в стране по объему производства.

Также планируется значительное увеличение производства микроэлектроники для технологического лидерства. Например, в Красной Пахре запустят первую в России гигафабрику аккумуляторных батарей для электротранспорта.

