Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 11:18

Мэр Москвы

Собянин объявил о начале строительства промышленного объекта в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о начале возведения домостроительной фабрики в ТиНАО. Пост об этом мэр Москвы опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

Объект строится на средства инвестора при участии городских властей. Как напомнил градоначальник, в 2014 году столица предоставила участок площадью 4 гектара по льготной ставке – один рубль в год на весь срок реализации проекта.

"Договор аренды заключен на пять лет, город контролирует исполнение обязательств на всех этапах", – добавил Собянин.

Ожидается, что на фабрике будут объединены несколько современных производств, изготавливающих в том числе железобетонные конструкции для многоквартирных домов, дерево-алюминиевые окна, отделочные материалы и фасады из архитектурного бетона.

Проект включает производственный корпус и трехэтажный административно-бытовой блок, выполненные в едином архитектурном стиле. При этом производственный цех запроектирован под конвейерное производство.

"Реализация проекта позволит создать больше 500 рабочих мест", – заключил мэр.

В будущем в Москве планируется строительство еще ряда крупных фабрик по производству медицинских препаратов, сообщал ранее глава города. Проекты позволят вывести столичный фармкластер на первое место в стране по объему производства.

Также планируется значительное увеличение производства микроэлектроники для технологического лидерства. Например, в Красной Пахре запустят первую в России гигафабрику аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Собянин: в ТиНАО началось строительство крупного промышленного объекта

Читайте также


мэр Москвыгородстроительство

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика