"Синьхуа": не менее 10 человек погибли в результате взрыва в мечети в Исламабаде

Фото: 123RF/annmaysnz

Взрыв прогремел в мечети в столице Пакистана в Исламабаде. В результате инцидента погибли минимум 10 человек, еще 80 пострадали. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на правоохранителей.

По информации полиции, бомба сработала в пятницу, 6 февраля, внутри мечети.

Как сообщает издание Times of Islamabad, согласно предварительным сведениям, взрыв устроил террорист-смертник. Представители власти подтверждают, что его остановили у входа в мечеть.

Ранее восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели. Также пострадали по меньшей мере 24 человека. По информации СМИ, трое из них получили серьезные ранения.