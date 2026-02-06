"Синьхуа": не менее 10 человек погибли в результате взрыва в мечети в Исламабаде

06 февраля, 12:54Происшествия
Фото: 123RF/annmaysnz
Взрыв прогремел в мечети в столице Пакистана в Исламабаде. В результате инцидента погибли минимум 10 человек, еще 80 пострадали. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на правоохранителей.
По информации полиции, бомба сработала в пятницу, 6 февраля, внутри мечети.
Как сообщает издание Times of Islamabad, согласно предварительным сведениям, взрыв устроил террорист-смертник. Представители власти подтверждают, что его остановили у входа в мечеть.
Ранее восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели. Также пострадали по меньшей мере 24 человека. По информации СМИ, трое из них получили серьезные ранения.