NDTV: восемь человек погибли при взрыве авто в Нью-Дели

Фото: AP Photo/Wong Maye-E

Как минимум 8 человек погибли из-за взрыва автомобиля в Нью-Дели, сообщает телеканал NDTV.

Как добавил телеканал India Today, пострадали по меньшей мере 24 человека. При этом, по данным журналистов, 3 из них получили серьезные ранения, а 1 находится в стабильном состоянии.

Мощный взрыв произошел у станции метро "Красный форт" возле одноименной исторической крепости в районе Старого Дели, популярном среди туристов, 10 ноября. Рядом с взорвавшейся машиной загорелись и были повреждены еще 3–4 авто.

На место ЧП прибыли 15 пожарных авто, которые ликвидировали возгорание. Местные правоохранители оцепили всю близлежащую территорию. Из-за инцидента в индийской столице введен режим повышенной готовности. Посольство РФ в Индии выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

