NDTV: несколько человек ранены в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели

Фото: 123RF.com/chalabala

Машина взорвалась неподалеку от исторической крепости "Красный форт", расположенной в столице Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 10 ноября, возле входа на станцию метро "Красный форт" в Нью-Дели. Именно там был припаркован взорвавшийся автомобиль. В результате несколько человек получили ранения.

Помимо взорвавшейся машины, загорелись и оказались повреждены еще 3–4 автомобиля. Транспортные средства находились неподалеку от места происшествия. Характер взрыва пока неизвестен.

На месте ЧП задействованы 15 пожарных машин, которые уже потушили возгорание. Правоохранители оцепили всю близлежащую территорию. Движение транспорта на данном участке заблокировано. Власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности, уточняет агентство PTI.

В свою очередь, посольство России в Индии сообщило ТАСС, что выясняет у местных властей, есть ли среди пострадавших от взрыва россияне.

Крепость "Красный форт" находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных мест у туристов.

