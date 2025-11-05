Глава МВД Франции объявил о расследовании после наезда машины на людей

Фото: ТАСС/IMAGO/IP3press/Sebastien Toubon

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил в соцсети Х о начале расследования после того, как машина въехала в толпу людей на острове Олерон.

В настоящее время Нуньес по требованию премьер-министра Франции Себастьена Лекорню выехал на место происшествия. Глава французского МВД уточнил, что травмы в результате случившегося получили пять человек.

Изначально СМИ сообщали, что около 10 человек пострадали в результате наезда машины на людей утром 5 ноября. По предварительным данным, водитель намеренно въехал в пешеходов и велосипедиста, выкрикнув перед этим религиозный лозунг на арабском языке.

После случившегося мужчина пытался поджечь свою машину, но был задержан полицией. Он не оказал сопротивления. Задержанный – гражданин Франции. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

