Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 16:07

Происшествия

Глава МВД Франции объявил о расследовании после наезда машины на людей

Фото: ТАСС/IMAGO/IP3press/Sebastien Toubon

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил в соцсети Х о начале расследования после того, как машина въехала в толпу людей на острове Олерон.

В настоящее время Нуньес по требованию премьер-министра Франции Себастьена Лекорню выехал на место происшествия. Глава французского МВД уточнил, что травмы в результате случившегося получили пять человек.

Изначально СМИ сообщали, что около 10 человек пострадали в результате наезда машины на людей утром 5 ноября. По предварительным данным, водитель намеренно въехал в пешеходов и велосипедиста, выкрикнув перед этим религиозный лозунг на арабском языке.

После случившегося мужчина пытался поджечь свою машину, но был задержан полицией. Он не оказал сопротивления. Задержанный – гражданин Франции. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Новости мира: автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе

Читайте также


происшествияДТПза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика