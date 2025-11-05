Le Parisien: 10 человек пострадали из-за наезда автомобиля на толпу на острове Олерон

Фото: AP Photo/Bob Edme

Около 10 человек получили травмы в результате наезда машины на толпу на французском острове Олерон. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники.

По предварительным данным, водитель намеренно въехал в пешеходов и одного велосипедиста. Перед этим он выкрикнул религиозный лозунг на арабском языке.

После случившегося злоумышленник пытался поджечь свою машину, но был задержан полицией. Издание уточняет, что мужчина не оказал сопротивления полиции. Задержанный оказался гражданином Франции. Ранее он не был известен полиции как потенциальный радикал. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

В свою очередь, телеканал LCI со ссылкой на прокуратуру коммуны Ла-Рошель уточняет, что инцидент произошел в 08:45 по местному времени (10:45 по московскому. – Прим. ред.) на трассе между деревнями Долю-д'Олерон и Сен-Пьер-д'Олерон.

Ранее автомобиль въехал в палатку, которая была расположена в жилом районе американского города Блэйденсбург. В результате пострадали 13 человек, в том числе 8 детей в возрасте от 1 года до 17 лет.

Одна из пострадавших скончалась в больнице от полученных травм. Еще один ребенок продолжает наблюдаться у медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Водитель после случившегося сдался полиции. Его допросили в участке.

