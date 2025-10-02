Полиция Британии назвала терактом нападение на синагогу

Фото: AP Photo/Ian Hodgson

Британская полиция считает терактом нападение на синагогу в Манчестере. Об этом сообщил помощник комиссара Скотленд-Ярда Лоренс Тейлор.

"Исходя из имеющейся информации, подразделение полиции по борьбе с терроризмом объявило произошедшее террористическим актом", – сказал Тейлор, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

Он также добавил, что полиция уже арестовала двух человек в рамках расследования. При этом личность нападавшего известна полиции, однако в интересах следствия пока не разглашается.

Наезд автомобиля на прохожих и нападение с ножом произошли утром 2 октября у синагоги Хитон-парк еврейской общины в Крампсолле. Правоохранителям пришлось открыть огонь по подозреваемому.

Мэр города Энди Бернхэм назвал происшествие серьезным. Он также заверил, что опасности нет благодаря оперативным действиям полицейских.

Сперва сообщалось о четырех пострадавших. Однако позже СМИ уточнили, что в результате нападения погибли два человека. Среди них оказались один из местных жителей и сам нападавший.