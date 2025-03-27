27 марта, 18:14Происшествия
Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в Амстердаме
Фото: 123RF/danielt1994
Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в центре Амстердама. Об этом сообщает полиция города.
"В результате нападения с ножом на улице Синт Николас пострадали пять человек. Подозреваемый задержан", – говорится в заявлении в соцсети Х.
В полиции добавили, что на данный момент мотив нападавшего не известен, это является частью расследования.
Ранее похожий случай произошел в Мюлузе на востоке Франции. Тогда мужчина с ножом напал на прохожих, в результате как минимум один человек погиб и два пострадали. Подозреваемый был задержан.
Кроме того, в Германии 64-летний водитель фургона с мороженым напал с ножом на женщину, которая проверяла качество его работы. По данным СМИ, женщина вместе с коллегой высказала продавцу претензии относительно нарушений правил обращения с продуктами, после чего он нанес ей ножевые ранения.
Три человека получили ранения при нападении на вокзале в Париже