Мужчина напал с ножом на прохожих на востоке Франции

Фото: depositphotos/TakeArt

Мужчина с ножом напал на прохожих в Мюлузе на востоке Франции. В результате как минимум один человек погиб и два пострадали, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, подозреваемый был задержан.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.

"Прокурор передал дело в Национальную антитеррористическую прокуратуру, которая квалифицировала это деяние как террористический акт. Поэтому нет никаких сомнений в том, что это был исламский террористический акт", – подчеркнул он.

Ранее в Канаде мужчина с ножом напал на священника, ворвавшись во время воскресной вечерней мессы в польско-украинский храм Святого Духа в Виннипеге. По данным СМИ, посетитель попытался ранить 38-летнего пастора, когда тот читал молитву. Священнослужитель смог отбиться, и тогда злоумышленник вонзил нож в алтарь.

Между тем один монах погиб, еще семеро служителей получили ранения из-за нападения на монастырь в городе Хилет испанской провинции Валенсия. СМИ передавали, что на территорию монастыря проник неизвестный в неуравновешенном состоянии. Он перешагнул через забор и напал на священнослужителей.

