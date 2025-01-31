В Новосибирской области задержан мужчина, напавший с ножом на пассажиров поезда

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники полиции в Новосибирской области задержали мужчину, который напал с ножом на пассажиров поезда Томск – Адлер. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В дежурную часть полиции сообщили о дебошире, который стал проявлять агрессию к другим пассажирам поезда, а также ударил ножом мужчину и женщину. После прибытия поезда на станцию Барабинск в Новосибирской области к нему сразу же направили правоохранителей.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии эвакуировали пассажиров из вагона, после чего задержали подозреваемого и доставили его в дежурную часть. Всех пострадавших доставили в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что два 14-летних подростка напали с битой на 12-летнего мальчика в Тольятти, их задержали следователи. В данный момент расследуется дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Еще один инцидент произошел в Сахалинской области, где местный житель в нетрезвом виде зашел в детский сад и начал угрожать воспитателям ножом. Против мужчины также возбудили уголовное дело.