Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Таксист украл у мужчины коробку с пирогами в Тюмени. О происшествии сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

К правоохранителям обратился индивидуальный предприниматель и рассказал, как у него похитили пироги, угрожая оружием. Полицейским удалось установить личность злоумышленника 1992 года рождения и задержать его. Расследуется уголовное дело о разбое.

"Полицейские изъяли пневматический пистолет. Гражданин подрабатывает водителем такси. В день происшествия он получил заказ от заявителя. Однако, когда он приехал по указанному адресу, клиент ехать передумал. Тогда таксист потребовал компенсацию за отмененный заказ", – говорится в публикации.

Мужчина предложил таксисту помочь разгрузить грузовик с товаром, за что обещал заплатить. На этом фоне у них произошел конфликт, после чего водитель украл коробку с 10 пирогами и уехал.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения водителя такси на девушку в Балашихе. Между пассажиркой и водителем во время поездки произошел словесный конфликт. В результате мужчина не доехал до пункта назначения, избил девушку и силой вытолкнул из машины.

