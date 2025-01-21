21 января, 21:00Происшествия
СК завел дело после нападения на таксиста в Нижнем Новгороде
Фото: sledcom.ru
В Нижнем Новгороде пассажир такси напал на водителя и попытался задушить его. Следователи завели дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
Как сообщали СМИ, инцидент произошел в Канавинском районе. Таксисту удалось освободиться от нападавшего и обратиться в правоохранительные органы.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Между тем конфликт произошел между местными таксистами и российским бизнесменом в марокканском городе Касабланка. Правоохранители арестовали марокканцев и передали дело в суд. Как сообщило посольство РФ в стране, позже бизнесмен вернулся в Россию.