СК завел дело после нападения на таксиста в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде пассажир такси напал на водителя и попытался задушить его. Следователи завели дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Как сообщали СМИ, инцидент произошел в Канавинском районе. Таксисту удалось освободиться от нападавшего и обратиться в правоохранительные органы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Между тем конфликт произошел между местными таксистами и российским бизнесменом в марокканском городе Касабланка. Правоохранители арестовали марокканцев и передали дело в суд. Как сообщило посольство РФ в стране, позже бизнесмен вернулся в Россию.