Fox News: такси въехало в толпу пешеходов в Нью-Йорке, пострадали шесть человек

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Шесть человек пострадали в центре Нью-Йорка после того, как такси врезалось в толпу пешеходов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Согласно данным телеканала, инцидент произошел в канун отмечаемого 25 декабря протестантами и католиками Рождества около 16:00 по местному времени. Такси въехало в толпу людей в центре Манхэттена на Геральд-сквер, популярном у туристов месте.

По данным полиции, шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Причины произошедшего выясняются, однако по предварительной версии, водитель сбившего людей такси мог потерять управление из-за резкого ухудшения самочувствия.

Ранее автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт вечером 20 декабря. Немецкие власти назвали это терактом.

Злоумышленника задержали, ему предъявят обвинения в убийстве пяти и покушении на убийство еще 205 человек. Задержанный объяснил свои действия плохим обращением немецких властей с беженцами из своей страны.

