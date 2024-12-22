Шольца освистали на месте теракта в немецком Магдебурге

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Канцлера Германии Олафа Шольца освистали после прибытия на место теракта в немецком Магдебурге. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Шольц посетил рождественскую ярмарку, на которой злоумышленник влетел на машине в толпу людей, вместе с главой МВД Нэнси Фезер.

Одновременно с их визитом рядом проходила акция протеста, участники которой выкрикивали оскорбления в адрес Шольца и призывали его сделать что-нибудь в связи с терактом.

Автомобиль въехал в толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт вечером 20 декабря. Немецкие власти уже назвали это терактом.

Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. По данным СМИ, мужчина был признан беженцем в июле 2016 года. Он имеет вид на жительство в ФРГ. Также предполагается, что он работал в одной из местных больниц.

Злоумышленника задержали, ему предъявят обвинения в убийстве пяти и покушении на убийство еще 205 человек. По мнению прокурора Хорста Вальтера Нопенса, мотивом преступления могло стать недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии.

Российское посольство в ФРГ открыло горячую линию в связи с терактом. Дипломаты также уточняют, нет ли среди пострадавших граждан РФ.