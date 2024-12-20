Шольц выразил соболезнования пострадавшим в связи с терактом в Магдебурге

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования семьям и близким пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в немецком Магдебурге.

"Сообщения из Магдебурга предвещают плохие новости. Мои мысли – с жертвами и их семьями. Мы на их стороне и на стороне жителей Магдебурга. Я благодарю самоотверженных спасателей в эти тревожные часы", – написал Шольц в соцсети X.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Bild, в результате теракта погибли 11 человек, еще до 80 пострадали. Официальной информации о количестве жертв наезда автомобиля пока не поступало.

Газета Welt со ссылкой на полицию утверждает, что теракт совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. В данный момент с ним уже работают силовики.

Автомобиль въехал в толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт. Немецкие власти уже назвали это терактом.

Сотрудникам полиции удалось задержать водителя, сам район рынка в данный момент оцеплен правоохранителями.

Посольство РФ в Германии уточняет информацию о наличии россиян среди пострадавших. Дипмиссия также открыла горячую линию в связи с терактом – +49 171 811 34 58.