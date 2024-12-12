Четыре человека пострадали во время теракта со стрельбой под Иерусалимом

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Четыре человека, среди которых ребенок, получили ранения в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом. Об этом со ссылкой на службу скорой помощи Израиля (MDA) сообщает РИА Новости.

"В районе Иерусалима поступило сообщение о стрельбе по автобусу на шоссе 60 возле Бейт-Джала. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу Хадасса Эйн-Керем двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями и 40-летнюю женщину в легком состоянии с огнестрельными ранениями", – указано в сообщении.

Согласно сообщению медиков, еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

В армии обороны Израиля подтвердили факт теракта. Там сообщили, что силы безопасности страны преследуют террориста, устанавливают блокпосты и окружают район Вифлеема.

В начале октября в арабском районе Тель-Авива произошла стрельба. Два человека вошли в вагон трамвая и открыли огонь по пассажирам. После чего они прошли по проспекту и стреляли по находившимся там гражданам.

Позже в израильской полиции сообщили, что в результате теракта погибли не менее шести человек, еще девять получили ранения. Оба террориста были ликвидированы. Военное крыло палестинского движения ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт.

