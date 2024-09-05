Focus: выстрелы прозвучали у генконсульства Израиля в Мюнхене

Фото: sueddeutsche.de

Выстрелы прозвучали у здания израильского генконсульства в центре немецкого Мюнхена в день годовщины теракта на Олимпиаде, которая проводилась в этом городе в 1972 году. Об этом заявило издание Focus.

В свою очередь, газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что после этого были слышны крики: "Бегите! Бегите!" Пока информации о пострадавших или погибших не поступало.

На данный момент правоохранительные органы проводят спецоперацию вместе со спецназом и снайперами в районе Бриннерштрасссе и Каролиненплац. Также задействован вертолет для наблюдения за ситуацией с воздуха, уточнили сотрудники полиции в социальной сети Х.

"Множество сотрудников экстренных служб направляются к месту происшествия в районе документационного центра истории национал-социализма", – сказано в сообщении.

Вечером 4 сентября стало известно о стрельбе в школе в американском городе Уиндер штата Джорджия. Телеканал MSNBC на тот момент утверждал о двух погибших и четырех раненых.

Однако позже CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что не менее 4 человек погибли и около 30 пострадали в результате обстрела школы в США. По утверждению информации СМИ, правоохранители задержали одного подозреваемого.

