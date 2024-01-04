Один человек погиб при стрельбе в школе американского штата Айова – СМИ

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Один человек погиб и еще несколько пострадали при стрельбе в школе американского штата Айова. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на представителя местного полицейского управления.

В свою очередь, шериф округа Даллас Адам Инфанте не стал комментировать данную информацию. По его словам, инцидент был исчерпан.

"Первый наш сотрудник прибыл на место в течение семи минут с получения вызова и обнаружил множество пострадавших от стрельбы. Нам до сих пор неясно, сколько конкретно и какова тяжесть ранений, но мы сейчас над этим работаем", – подчеркнул шериф.

Как он отметил, стрельба случилась перед началом учебного дня. Полиции удалось установить личность преступника. По данным телеканала NBC News, злоумышленник мертв.

Ранее по меньшей мере один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в торговом центре Paddock Mall в городе Окала американского штата Флорида. Жертвой стрельбы стал мужчина, пострадавшую женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

До этого правоохранители сообщали о нескольких пострадавших в результате стрельбы в штате Флорида. По информации полиции, подозреваемый в стрельбе сбежал с места происшествия. О мотивах злоумышленника не сообщалось.

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