Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в США

Фото: 123RF/hannatw

Несколько человек получили различные ранения в результате стрельбы, произошедшей в торговом центре Paddock Mall в городе Окала американского штата Флорида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.

Правоохранители уточнили, что подозреваемый в стрельбе, предположительно, сбежал с места происшествия. Посетителей торгового центра эвакуируют. Другие подробности случившегося не приводятся.

21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Огонь открыл 24-летний студент.

Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 граждан пострадали.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что у чешских правоохранителей нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн