Полиция Чехии сообщила, что обнаруженная граната в центре Праги была муляжом

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Полиция Чехии заявила, что обнаружила муляж гранаты в центре Праги, сообщает РИА Новости.

Все ранее наложенные ограничения в районе сняты.

Ранее правоохранители начали проверку информации о мужчине с гранатой на площади И.П. Павлова.

Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Огонь открыл 24-летний студент.

Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 граждан пострадали.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что у чешских правоохранителей нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом. Уточнялось, что сотрудники полиции еще долго будут работать на месте случившегося.

Также сообщалось, что у посольства РФ в Чехии нет информации о пострадавших при стрельбе в Праге россиянах. Дипмиссия направила соответствующий запрос в правоохранительные органы.

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