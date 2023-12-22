У посольства РФ в Чехии нет информации о пострадавших при стрельбе в Праге россиянах

Фото: ТАСС/ZUMA/Tomas Tkacik

В российское посольство в Чехии не приходила информация о том, что среди пострадавших во время стрельбы в Праге были граждане РФ, сообщил пресс-секретарь дипломатического ведомства Николай Брякин.

"На данный момент такой информацией не располагаем", – передает ТАСС его слова.

Дипмиссия направила соответствующий запрос в правоохранительные органы.

Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Полиция сообщила, что преступник был нейтрализован.

Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек. Пострадали 25 человек, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что у чешских правоохранителей нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом. Уточнялось, что сотрудники полиции еще долго будут работать на месте случившегося.



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