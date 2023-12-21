21 декабря, 18:42Происшествия
В МВД заявили, что устроивший стрельбу в университете в Праге действовал в одиночку
Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"
Злоумышленник, который открыл стрельбу в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги, действовал один. Об этом заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан.
"Присутствие второго стрелка подтверждено не было", – цитирует его телеканал ЧТ24.
Как уточнил глава ведомства, он прибыл на место произошедшего. В частности, Ракушан не смог назвать точное количество пострадавших.
Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Полиция страны сообщила, что преступник был нейтрализован. В результате случившегося есть погибшие и десятки раненых. В правоохранительных органах уточнили, что из здания, в котором произошла стрельба, эвакуировали людей.
7 декабря стрельба произошла на территории кампуса Невадского университета, который находится в городе Парадайс штата Невада. Правоохранители сообщили, что подозреваемый в стрельбе скончался, однако не уточнили, что именно привело к его гибели. Есть и другие жертвы.
До этого сообщалось, что стрельба произошла в кампусе американского Северо-Западного университета в Чикаго. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелявших.
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