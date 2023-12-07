Три человека пострадали при стрельбе в Невадском университете

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В результате стрельбы в кампусе Невадского университета пострадали три человека. Об этом сообщается на странице полиции Лас-Вегаса в соцсети X.

По словам правоохранителей, угрозы для общества больше нет. Степень тяжести ранений пострадавших устанавливается. В полиции добавили, что число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что на территории кампуса Невадского университета, который находится в городе Парадайс штата Невада, произошла стрельба. Через некоторое время местная полиция сообщила, что подозреваемый в стрельбе скончался. Что стало причиной смерти стрелявшего, не уточняется.

До этого три человека скончались и один пострадал в результате стрельбы в американском штате Колорадо. По информации журналистов, инцидент произошел из-за имущественного спора.

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