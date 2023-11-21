21 ноября, 20:08Происшествия
Три человека погибли после стрельбы в штате Колорадо
Фото: 123RF/vankok
Три человека скончались и один пострадал в результате стрельбы в американском штате Колорадо. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на офис шерифа округа Кастер.
"Двое мужчин и одна женщина были застрелены, другая женщина получает медицинскую помощь в больнице", – говорится в сообщении.
В СМИ отметили, что правоохранителям удалось установить личность подозреваемого, а также автомобиль, на котором он передвигался. Полиция приступила к поискам предполагаемого преступника. Телеканал также отметил, что стрельба произошла из-за имущественного спора между сторонами.
Ранее сообщалось, что в больнице в городе Конкорд в американском штате Нью-Гэмпшир также произошла стрельба. По предварительной информации, жертвами стали несколько человек. Подозреваемый погиб.
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