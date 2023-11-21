Три человека погибли после стрельбы в штате Колорадо

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Три человека скончались и один пострадал в результате стрельбы в американском штате Колорадо. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на офис шерифа округа Кастер.

"Двое мужчин и одна женщина были застрелены, другая женщина получает медицинскую помощь в больнице", – говорится в сообщении.

В СМИ отметили, что правоохранителям удалось установить личность подозреваемого, а также автомобиль, на котором он передвигался. Полиция приступила к поискам предполагаемого преступника. Телеканал также отметил, что стрельба произошла из-за имущественного спора между сторонами.

Ранее сообщалось, что в больнице в городе Конкорд в американском штате Нью-Гэмпшир также произошла стрельба. По предварительной информации, жертвами стали несколько человек. Подозреваемый погиб.