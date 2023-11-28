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28 ноября, 07:09

Происшествия

Стрельба произошла в кампусе Северо-Западного университета США в Чикаго

Фото: 123RF/vankok

В кампусе американского Северо-Западного университета в Чикаго произошла стрельба, на место происшествия прибыли полицейские. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление вуза.

Отмечается, что стрелявшие уже находятся под стражей. О возможных пострадавших в результате стрельбы пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что три человека скончались и один пострадал в результате стрельбы в американском штате Колорадо. По информации журналистов, инцидент произошел из-за имущественного спора.

До этого стрельба произошла в больнице в американском городе Конкорд в штате Нью-Гэмпшир. Позже стало известно, что в результате произошедшего погиб один человек.

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