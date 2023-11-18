Один человек погиб при стрельбе в больнице в штате Нью-Гэмпшир – СМИ

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По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в больнице в американском штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Ранее полиция штата сообщала, что в больнице американского города Конкорд штата Нью-Гэмпшир произошла стрельба.

Сообщается, что человек был убит вооруженным лицом, который затем был застрелен полицейским штата в психиатрической больнице.

Ранее стало известно, что по меньшей мере шесть человек погибли и более 40 человек пострадали при стрельбе на вечеринках в США по случаю Хэллоуина. Так, в городе Тампа штата Флорида случилась массовая драка, которая переросла в перестрелку. В результате погибли 2 человека и 18 получили травмы.