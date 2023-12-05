Рекорд по числу случаев массовых убийств выявили в США в этом году

Фото: depositphotos/dechevm

В США в этом году зафиксировали не менее 38 случаев массовой стрельбы с жертвами, данный показатель является рекордным с 2006 года. Об этом пишет издание The Washington Post.

Газета считает убийства массовыми в те моменты, когда были убиты четыре и более человек, не включая самих нападавших. Предыдущий рекорд составил 36 таких случаев. По данным СМИ, в общей сложности в результате стрельбы в США в этом году из жизни ушли не менее 197 человек, 91 получил травмы.

Как говорится в материале, с 2006 года число погибших в подобных обстоятельствах составляет уже 2 423. Авторы статьи выяснили, что количество массовых убийств с применением огнестрельного оружия выросло в 2019 году, после этого оно несколько сократилось в период пандемии коронавируса. Затем число вновь выросло "по мере возвращения жизни в нормальное русло".

В качестве объяснения такой тенденции газета со ссылкой на экспертов назвала легкодоступность огнестрельного оружия в США.

Ранее сообщалось, что не менее шесть человек погибли и более 40 человек получили травмы при стрельбе на вечеринках в Штатах по случаю Хеллоуина. В городе Тампа штата Флорида произошла массовая драка, которая переросла в перестрелку. В результате из жизни ушли 2 человека и 18 получили травмы.



Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн