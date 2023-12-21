Несколько человек погибли при стрельбе в Карловом университете в Праге

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Стрельба произошла на философском факультете Карлова университета на площади Яна Палаха в центре Праги, сообщает РИА Новости со ссылкой на чешскую полицию.

В результате происшествия есть погибшие и раненые. На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные. Подробности ЧП уточняются.

7 декабря стрельба произошла на территории кампуса Невадского университета, который находится в городе Парадайс штата Невада. Правоохранители сообщили, что подозреваемый в стрельбе скончался, однако не уточнили, что именно привело к его гибели. Есть и другие жертвы.

До этого сообщалось, что стрельба произошла в кампусе американского Северо-Западного университета в Чикаго. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелявших.

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