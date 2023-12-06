Полицейский погиб в результате стрельбы у трассы М-5 "Урал" под Рязанью

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Полицейский погиб при стрельбе на территории Рыбновского района в Рязанской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила прокуратура региона. По данным РИА Новости, происшествие случилось возле федеральной трассы М-5 "Урал".

В убийстве подозревают 47-летнего мужчину, который проживал на территории района, но является уроженцем Вологодской области. В ходе следственных действий подозреваемый оказал сопротивление, уточнили в ведомстве.

"Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции", – сообщили в прокуратуре.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Источник в оперативном ведомстве рассказал СМИ, что подозреваемый в убийстве уже задержан.

Ранее стало известно, что сотрудник правоохранительных органов получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в Ингушетии.

По данным следствия, 22 ноября в городе Сунжа проводились оперативно-разыскные мероприятия по выявлению пособника незаконного вооруженного формирования. При попытке задержания мужчина открыл огонь из оружия. В результате ответных мер он был нейтрализован.

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