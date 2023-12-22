В Чехии 22 декабря объявлен траур в память о жертвах стрельбы в Праге

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Правительство Чехии объявило пятницу, 22 декабря, днем траура в стране в связи с гибелью 14 человек в Карловом университете в Праге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление чешского премьер-министра Петра Фиала.

Президент республики Петр Павел принес соболезнования родным и близким погибших, а также призвал совершенствовать систему общественной безопасности в Чехии.

Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Полиция страны сообщила, что преступник был нейтрализован.

Согласно последним данным, жертвами стрельбы стали 14 человек. Пострадали 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что в настоящее время у чешских правоохранителей нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом. Сотрудники полиции еще долго будут работать на месте случившегося.

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