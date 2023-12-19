Подозреваемого в расстреле строителей в Краснодаре задержали

Фото: Следственный комитет РФ

Мужчина, которого подозревают в том, что он открыл огонь по строителям в Краснодаре, был задержан. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СУ СК РФ.

По версии следствия, вечером 17 декабря этого года он минимум четыре раза выстрелил из охотничьего ружья по бытовому строительному вагончику по улице Боннской. Внутри находились двое рабочих, ранее у подозреваемого был с ними конфликт.

В результате инцидента 61-летний мужчина скончался, его 52 летний родственник получил огнестрельное ранение ноги, его госпитализировали. Отмечается, что возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Стрелявшим оказался 39-летний местный житель, его задержали по месту жительства. Подозреваемый был установлен в результате слаженной и оперативной работы, содействие оказали оперативные сотрудники отдела полиции Прикубанского округа УМВД РФ по Краснодару, добавили в ведомстве.

В сообщении уточнили, что мужчину допросили и предъявили обвинение. Следователь планирует ходатайствовать о его заключении под стражу.

Ранее краевая прокуратура сообщила РИА Новости, что неизвестный поругался со строителями, поехал за ружьем, вернулся и расстрелял рабочих. Уточнялось, что 61-летний мужчина с огнестрельным ранением головы погиб. Причиной конфликта якобы стала неправильная и не в том месте вырытая строителями траншея.

Между тем жительницу Люберец обвинили в убийстве 44-летнего мужчины. Следователи считают, что убийство случилось 19 ноября, когда обвиняемая пришла в гости к отцу своего ребенка. Между мужчиной и женщиной возник конфликт.

До этого стало известно о задержании злоумышленника, открывшего стрельбу у ресторана на Шлюзовой набережной. Им оказался 37-летний мужчина. Прокуратура уточнила, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени. Надзорное ведомство контролирует расследование случившегося.

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