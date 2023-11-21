Фото: Следственный комитет РФ

Жительницу Люберец обвинили в убийстве 44-летнего мужчины, сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, против 48-летней жительницы выдвинули обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи считают, что убийство случилось 19 ноября, когда обвиняемая пришла в гости к отцу своего ребенка. Между мужчиной и женщиной в какой-то момент возник конфликт.

В ходе бытовой ссоры обвиняемая якобы взяла нож и ударила им в живот оппонента. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летнего мальчика в красноярском Ачинске. Его тело нашли на берегу реки.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило от местной жительницы. Следователи установили, что ребенок не вернулся из школы.

"Московский патруль": мужчина убил мать и закопал ее тело