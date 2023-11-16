Тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО Свиридова нашли в Ставрополье – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Тело бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Владимира Свиридова обнаружили в доме в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что возле тела Свиридова был также обнаружен труп женщины. Ее личность сейчас устанавливается. По сообщению некоторых телеграм-каналов, это может быть его жена. Также в СМИ пишут, что они могли умереть около недели назад.

По предварительным данным, на теле генерала не нашли признаков насильственной смерти. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Владимир Свиридов родился в 1955 году в Минеральных Водах. В 1979 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, а в 1992-м – Военно-воздушную академию имени Гагарина.

В 2002 году окончил Военную академию Генштаба, получил должность замкомандующего армией ВВС и ПВО. В 2005 году указом российского президента был повышен до командующего 6-й армии ВВС и ПВО. Этот пост он занимал до 2009 года.

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