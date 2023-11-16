Бывшего участника группы "Би-2" Плявина нашли мертвым в Москве – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бывшего клавишника группы "Би-2" Николая Плявина обнаружили мертвым в съемной квартире в Москве. Его нашел сын после того, как безуспешно пытался дозвониться отцу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Последний раз он связывался с отцом 10 ноября. По данным СМИ, труп был в крови, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Источник уточнил, что в последнее время состояние здоровья Плявина резко ухудшилось, его сын за месяц трижды вызывал скорую помощь. В материале говорится, что врачи осматривали мужчину, делали ЭКГ, мерили давление и давали какие-то таблетки.

Сам артист был дома и жаловался на головокружение, невозможность встать и попить.

"В последний раз, 1 или 2 ноября, все повторилось. Сын приехал, а у квартиры скорая и полиция – не могли войти, потому что Плявин встать не мог с кровати, чтобы открыть. Сын открыл, все вошли", – пояснил источник.

Уже после этого случая сын начал настаивать на госпитализации отца. Плявин пробыл в больнице несколько дней, однако 4 или 5 ноября покинул ее.