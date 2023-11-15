Суд Екатеринбурга заключил под стражу обвиняемого в двойном убийстве подростка

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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 16-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве девушки и ее матери. Об этом рассказали в Следственном управлении СК РФ по региону.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Юноше предъявили обвинение по статье об убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений.

Подростка начали подозревать в двойном убийстве после обнаружения тел его девушки и ее матери на Билимбаевской улице в Екатеринбурге. Следователи допросили подозреваемого.

По сообщениям СМИ, сам инцидент произошел 13 ноября, когда подросток после школы пришел к своей девушке в гости, и у них случился конфликт, в результате которого мальчик три раза ударил ножом девушку, и она скончалась. По предварительным данным, когда вернулась мать девочки, мальчик напал и на нее.

Некоторые источники утверждают, что конфликт якобы возник из-за ревности. Журналисты рассказали, что подростку не понравилось, что девушка интересовалась его старшим братом.



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