Подруга убитой на Урале школьницы рассказала о ее отношениях с подозреваемым

Фото: Следственный комитет РФ

Подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы и ее матери в Екатеринбурге не раз поднимал руку на девушку. Об этом порталу E1 рассказала подруга погибшей.

"Про отношения она рассказывала часто. Помню одну ссору, когда он пару раз ударил ее по лицу. За то, что она пошла гулять со своей подругой, а не с ним", – поделилась девушка.

По ее словам, мать погибшей была против отношений пары. Молодой человек в связи с этим признавался, что ненавидит ее.

О поведении 16-летнего школьника знали соседи. Одна из местных жительниц рассказала, что подростки часто шумели, непристойно себя вели и занимались сексом в подъезде. Кроме того, парень часто ревновал девушку к собственному брату, что и стало причиной конфликта, добавила она.

О подозреваемом известно, что он рос без отца, проучился в восьмом классе и не посещал школу. Молодой человек практически не общался со сверстниками, имел вредные привычки и казался простым и незаметным.

Тела 14-летней школьницы и ее матери обнаружили на Билимбаевской улице в Екатеринбурге. По факту убийства двух человек Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным СМИ, причиной убийства девушки стала ревность.

