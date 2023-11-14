Екатеринбургского школьника подозревают в убийстве подруги и ее матери

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Екатеринбурге 16-летний подросток подозревается в двойном убийстве – девушки и ее матери. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

В ведомстве уточнили, что тела нашли на Билимбаевской улице. Погибли женщина 1961 года рождения и девушка 2009 года рождения.

В региональном главке СК добавили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек. Следователи допрашивают подозреваемого, в ближайшее время решат вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Инцидент случился 13 ноября, когда подросток после школы пришел к своей девушке в гости, сообщает Life.ru. Издание утверждает, что между молодыми людьми возник конфликт, в результате которого мальчик три раза ударил ножом девушку, и она скончалась.

По данным СМИ, когда вернулась мать девочки, мальчик напал и на нее. В издании добавили, что после этого школьник взял банковскую карту убитой и ушел гулять с другом, которому и рассказал о случившемся. По информации Life.ru, приятель связался со старшим братом подозреваемого, а тот заявил в полицию.

Конфликт якобы возник из-за ревности. Журналисты рассказали, что подростку не понравилось, что девушка интересовалась его старшим братом.

Ранее сообщалось, что подросток принес в школу детский арбалет и выстрелил из него в лицо сверстнице в школе на улице Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Пострадавшую девочку госпитализировали, стрелявшего из арбалета передали психологам. В ходе проверки выяснилось, что мальчик воспитывался в благополучной семье и не имел нареканий со стороны школьных учителей.

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