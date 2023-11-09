Муж пострадавшей от неизвестного с мачете рассказал о нападении в Люберцах

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Пострадавшая от рук мужчины с мачете не смогла ничего вспомнить об инциденте. Об этом ее муж рассказал "360".

Он уточнил, что его сына спасли прохожие, а жену госпитализировали с несколькими травмами плеча и головы. Женщина получила глубокую резаную рану, а также закрытую черепно-мозговую травму, переломы и вмятину.

"Пока более подробно обследуют, вчера зашили руку. У нее, помимо ножевого ранения, и голова пробита. Одновременно перелом и пробита", – сказал муж пострадавшей.

Он уточнил, что сын не пострадал, но все видел. При этом сами обстоятельства нападения до сих пор неизвестны. Муж не знает, с какой стороны подошел нападавший – со спины или спереди.

"Она забрала ребенка из школы и шла домой, мы рядом живем. И все это произошло. То есть вот прямо, наверное, как-то из ниоткуда. <…> Не очень понятна эта история, а она ничего не помнит", – подчеркнул он.

Ранее один из очевидцев происшествия заявил, что напавший мог быть в состоянии наркотического опьянения, так как размахивал мачете против прохожих, шедших у него на пути.

Местный житель напал на женщину и 14-летнего подростка в подмосковных Люберцах 8 ноября. Он нанес пострадавшим резаные раны, уточнили оперативные службы.

По предварительной информации, нападение произошло рядом с отделом судебных приставов. Сотрудник службы судебных приставов услышал крики и вышел на улицу. После этого он заметил злоумышленника и применил табельное оружие и наручники.

По факту покушения на убийство двух человек следователями возбуждено уголовное дело.



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