Задержан стрелявший у ресторана в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

В Москве задержан злоумышленник, открывший стрельбу у ресторана в центре города. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной Прокуратуры.

"По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения", – говорится в публикации.

По данным надзорного ведомства, пострадавших госпитализировали с травмами различной степени.

Правоохранители задержали стрелявшего. Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

Ранее мужчина обстрелял из пневматического пистолета полицейских, обезвредивших его жену, выстрелившую из аэрозольного пистолета в Троицке.

Уточняется, что на Академической площади произошел конфликт между двумя женщинами. Одна из них, приблизившись к полицейским, достала из кармана аэрозольной пистолет и выстрелила вверх. Подобные действия были пресечены.



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