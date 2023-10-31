Мужчина обстрелял задержавших его жену с аэрозольным пистолетом полицейских

Фото: 123RF/grigorenko

Мужчина обстрелял из пневматического пистолета полицейских, обезвредивших его жену, выстрелившую из аэрозольного пистолета в Троицке. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ.

Отмечается, что на Академической площади произошел конфликт между двумя женщинами. Одна из них, приблизившись к полицейским, достала из кармана аэрозольной пистолет и выстрелила вверх. Подобные действия были пресечены.

В сообщении указано, что во время осмотра места происшествия к полицейским подошел мужчина, который представился супругом задержанной. Он начал выражаться нецензурной бранью в отношении сотрудников полиции, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в область груди стража порядка, затем попытался скрыться, но был задержан.

В ведомстве уточнили, что полицейские не пострадали, так как на них были средства индивидуальной бронезащиты. В территориальный отдел для разбирательства доставили 68-летнего мужчину и 66-летнюю женщину. Материалы, которые соберут полицейские, направят в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник случайно выстрелил сигнальной ракетницей в лицо другу. После случившегося мальчики заявили, что на них напали неизвестные в балаклавах, чтобы их не ругали родители.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы на севере Москвы. Ведомство установило, что 28 октября молодой человек на автобусной остановке выстрелил из травматического оружия в асфальт. Пуля отрикошетила в женщину, стоящую с ребенком. Далее мужчина сел в автобус и выстрелил в пассажирку.

Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ в Восточном Бирюлеве