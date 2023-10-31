В Санкт-Петербурге школьник выстрелил другу в лицо и соврал о нападении

Фото: телеграм-канал Readovka

В Санкт-Петербурге школьник случайно выстрелил сигнальной ракетницей в лицо другу, после чего они соврали о нападении. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника СМИ, инцидент произошел 30 октября между учениками 8-го и 9-го классов в тот момент, когда один из подростков крутил в руке охотничью ракетницу и выстрелил другому в лицо. После случившегося мальчики заявили, что на них напали неизвестные в балаклавах, чтобы их не ругали родители.

В свою очередь, прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга подтвердила факт случившегося в одном из ресторанов на Богатырском проспекте. В настоящее время ведомство устанавливает обстоятельства инцидента.

"В результате выстрела из аэрозольного пистолета одному из подростков причинены телесные повреждения в виде ожогов глаз, ссадин и ушибов. Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами", – отметили в телеграм-канале прокуратуры.

Мать пострадавшего подростка от ракетницы рассказала, что ее сына госпитализировали. На второй день после случившегося он смог открыть глаза.

"Виноваты оба, я это прекрасно понимаю. Конечно, никакие заявления я писать не буду. Единственное, надо было сразу говорить всю правду", – передает телеканал "360" слова женщины.

Она сказала, что сын с другом и подругой 30 октября находились в ресторане фастфуда на углу Камышовой улицы и рассматривали ракетницу. Мальчики приобрели две ракетницы на популярном маркетплейсе. Женщина отметила, что подростки хотели красиво выстрелить в небо.

Мать пострадавшего уточнила, что после госпитализации врачи передали телефонограмму в полицию, которая приступила к проверке. Она подчеркнула, что первые часы 14-летний мальчик находился в шоке, ему ввели обезболивающее и обработали глаза.

Первую версию случившегося женщина услышала от друга сына. Он рассказал о нападении. Однако вечером сын признался, что никакого нападения не было, а произошла случайность.

"Спросила, почему сразу не сказали. Ребенок ответил, что, во-первых, друг попросил, во-вторых, испугался последствий. Но сейчас стало еще хуже", – сказала женщина.

В свою очередь, родители друга позвонили, поинтересовались о здоровье мальчика, но не подтвердили наличие второй ракетницы. В вещах пострадавшего она не была найдена. Также пока не обсуждалась компенсация за лечение. Мать заявила, что у пострадавшего рана на переносице и ожог глаз. Врачи максимально быстро смогли убрать порох и промыть глаза. По ее словам, сын видит.

Бабушка пострадавшего мальчика рассказала, что дети дружили давно, а родители знали владельца пиротехники. На следующий день после выстрела внук почувствовал себя лучше, добавила бабушка.

По данным СМИ, сначала полиция отрабатывала версию подростков, которые заявили, что гуляли около ресторана фастфуда. Около 13:00 один из мальчиков зашел за угол магазина, где со спины произошло нападение неизвестных. Мальчик якобы увидел вспышку, услышал громкий звук, а потом приехали экстренные службы.

В телеграм-канале петербургской полиции позже сообщили, что инцидент с ранением подростка на Камышовой улице является результатом неосторожного обращения с сигнальным устройством. Правоохранители заявили, что материалы полицейской проверки по данному факту переданы в следствие.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу приступил к проведению процессуальной проверки по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство").

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы на севере Москвы. Ведомство установило, что 28 октября молодой человек на автобусной остановке выстрелил из травматического оружия в асфальт. Пуля отрикошетила в женщину, стоящую с ребенком. Далее мужчина сел в автобус и выстрелил в пассажирку.