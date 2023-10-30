Суд Москвы арестовал устроившего стрельбу после просьбы не курить

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд, учитывая позицию Тимирязевской межрайонной прокуратуры, арестовал уроженца Таджикистана, который устроил стрельбу после просьбы не курить. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что фигуранта обвиняют по части 2 статьи 213 и части 1 статьи 318 УК РФ ("Хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти"). Мужчина возражал против избрания ему подобной меры пресечения.

В сообщении напомнили, что во время задержания он оказал активное сопротивление и применил физическую силу в отношении сотрудника полиции.

По данным следствия, 28 октября молодой человек из Таджикистана на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской в Москве выстрелил из травматического оружия в асфальт. Пуля отрикошетила в женщину, которая стояла на остановке с ребенком.

Далее мужчина сел в автобус и выстрелил в пассажирку. Как сообщили в СК, угрозы жизни для пострадавших нет. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.



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