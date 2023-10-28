Уголовное дело заведено против мужчины, стрелявшего на остановке в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, 28 октября молодой человек из Таджикистана на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской в Москве выстрелил из травматического оружия в асфальт. Пуля отрикошетила в женщину, которая стояла на остановке с ребенком. Далее мужчина сел в автобус и выстрелил в пассажирку. Как сообщили в СК, угрозы жизни для пострадавших нет.

Сообщается, что стрелявший задержан. Против мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее полиция завела уголовное дело об угрозе убийством школьницы после инцидента с детьми мигрантов в школе Валдая Новгородской области. Дело передано в Следственный комитет на личный контроль Александра Бастрыкина. По результатам проверки полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством.