Дело об угрозе убийством завели после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе

Фото: Следственный комитет РФ

Полиция завела уголовное дело об угрозе убийством школьницы после инцидента с детьми мигрантов в школе Валдая Новгородской области. Дело передано в Следственный комитет на личный контроль Александра Бастрыкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона.

Ранее в соцсети появилось видео инцидента, как 15-летние дети принесли флаг Таджикистана в школу. Один из подростков начал угрожать однокласснице. Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством. В рамках расследования следователям предстоит оценить действия сотрудников школы и органов миграционной службы. Прокуратура оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов системы профилактики.

Многодетный отец обвиняемого школьника записал видео с извинениями, которое было выложено в соцсетях в субботу. Также на видео свои извинения принес и сам подросток.

Ранее уголовное дело о халатности завели после появления видео, как дети в Большеуковском доме детства в Омской области издевались над девочкой, заставляя ее мыть унитазы руками.