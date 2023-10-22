22 октября, 11:51Происшествия
В отношении руководства школы в Химках, где ученики напали на людей, возбуждено дело
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц школы в Химках, ученики которой нападали на людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.
Уголовное дело о халатности должностных лиц учебного заведения было возбуждено в связи с системным характером происшествий с участием учеников школы в Химках.
Сообщается, что в данный момент следователи проводят допросы и устанавливают ответственные лица, чье недобросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей повлекло нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
Против двух четырнадцатилетних учеников школы, уроженцев Дагестана, возбуждено уголовное дело по факту совершения ими хулиганских действий.
Как говорится в материалах следствия, 11 сентября школьники избили своего сверстника на территории школы. Сейчас следователи устанавливают дополнительные эпизоды хулиганских действий подростков.
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