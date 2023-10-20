Кемеровский учитель толчками выгнал школьника с урока – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Учитель истории в кемеровской школе № 16 во время урока вытолкал девятиклассника из класса. Об этом сообщает телеканал "360".

По информации источника издания, урок был сорван из-за уведомлений в телефоне школьника.

"Давай на выход. <…> Ты что, сюда в бар пришел?" – сказал учитель девятикласснику.

Тот ответил ему матом и ушел в коридор, где конфликт продолжился. Видеозапись инцидента, снятая одноклассниками на телефон, позже попала в Сеть.

Собеседник издания уточнил, что мальчик был местным задирой. Он добавил, что это уже не первый скандал с педагогом в школе. Так, в 2022 году после подобного случая учителя уволили.

Директор школы уже знает о случившемся, однако будет на работе только в понедельник, 23 октября. В администрации города Кемерово заявили, что проведут проверку.

Ранее стало известно, что в Ижевске 14-летний восьмиклассник во время урока нанес своему однокласснику три ножевых ранения. Пострадавший школьник госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.



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