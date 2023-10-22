Уголовное дело завели после видео издевательств над девочкой в омском интернате

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело о халатности завели после появления видео, как дети в Большеуковском доме детства в Омской области издевались над девочкой, заставляя ее мыть унитазы руками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

По информации ведомства, староста группы заставила сверстниц издеваться над девочкой в омском интернате. Согласно видео, сначала девочке дали несколько пощечин, а потом заставили мыть унитазы в мужском и женском туалете руками.

В результате проверки, СУ СК завело уголовное дело по статье халатность. Ведомство отмечает, что следователи работают на месте, проверяется информация, что это не единичный подобный случай.

Губернатор Омской области Виталий Хоменко в своем телеграм-канале отметил, что поручил организовать проверку интерната.

Ранее стало известно, что следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц школы в Химках, ученики которой нападали на людей. Двое подростков избивали людей на территории школы и за ее пределами.